Stengt tunnel

På fylkesveg 63 er Indreeidstunnelen mellom Eidsdal og Geiranger stengt på grunn av tekniske problem. Statens vegvesen melder at mannskap er på veg for å rette feilen, men at det er uvisst kor lang tid det vil ta å rette denne. I mellomtida går trafikken forbi på gamlevegen.