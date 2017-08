– Jeg ble veldig oppbrakt da jeg oppdaget at det var totalstengt, forteller styremedlem i Pensjonistpartiet i Rauma, Parley Augustsson, om det stengte lensmannskontoret i sommer.

Han ble satt ut da han oppdaget at det lokale lensmannskontoret var stengt i fire uker denne sommeren.

– På kvelden var det mye fyllebråk og da kunne de ikke komme fordi de ikke hadde noen. Dagen etter var det en motorsyklist som kolliderte og ble liggende i veien. Da tok det 30 minutter før politiet kom fordi de hadde en patrulje nede på Vestnes og Vågstranda. Etter min mening er det helt uholdbart at man ikke har politi i nærmiljøet, i en måned som er så viktig for Rauma, sier Augustsson.

Bemanningsproblem

Rauma kommune er blant landets mest populære turistmål, og hvert år reiser flere hundre tusen mennesker gjennom landskapet. Blant attraksjonene finner man Trollveggen og Trollstigen.

Politiet forklarer deres fravær i årets mest trafikkerte måned slik:

– Det skyldes flere ting, men først og fremst er det fordi vi har hatt problemer med å bemanne kontoret på dagtid i Rauma. Årsaken til det er at noen har blitt pensjonist og endringer i stillinger. Beredskapen løper jo uavhengig av det der, beredskapen i Rauma er jo ikke stengt, forteller fungerende driftsenhetsleder for politiet i Romsdal, Odd Jørgen Nilsen.

– Holder ikke

Parley Augustsson kjenner mange som mener det ikke er like trygt å bo i Rauma når lensmannskontoret er stengt.

– Jeg er en talsmann for den eldre generasjonen, og det er mange som føler en usikkerhet, inklusiv meg selv. Jeg tenker på dem som ringer til politiet, og trenger de til stede, men får beskjed om at de har en patrulje på Vestnes. Det holder ikke, mener han.

– Jeg har sett en del snakk om omorganisering og at de skal bli bedre, men det holder ikke med slike vage antydninger, legger han til.

Nilsen sier at folk ikke trenger å føle seg utrygg og at situasjonen vil endre seg.

– Det jeg kan berolige folk i Rauma med er at det er et unntakstilfelle i år. Vi holder på med en ny bemanningsplan for hele Møre og Romsdal politidistrikt, der vi skal sette bemanningen og hvordan vi skal bygge opp de nye kontorene. Der blir det et felleskontor for Rauma og Vestnes, der hovedkontoret blir i Rauma, forteller han.

Den fungerende driftenhetslederen mener likevel at beredskapen er i orden, også nå.

– Kanskje akkurat det at vi stenger dørene gjør at vi har bedre beredskap, for da slipper vi å ha folk inne til å passe på en dør, kontra at de er ute og jobber. Det er vel det som er en del av vurderingen nå i sommer også.