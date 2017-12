Stengt i Surnadal

Fylkesveg 65 i Surnadal er stengt i perioder til faste tider ved Røv fra kl 09 til 21.30. Du finner tidene på Statens vegvesens nettsider 175.no. Det er lokal omkjøring for personbiler, mens kjøretøy over 3,5 tonn må via E39. Arbeidet pågår mandag og tirsdag.