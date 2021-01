Stengt ei veke til

Atlanterhavsparken i Ålesund held stengt ei veke til. På grunn av korona-tilrådinga frå regjeringa om å avgrense all unødig sosial aktivitet, så har parken allereie halde stengt i to veker. Leiinga ved Atlanterhavsparken vurderer fortløpande om dei og samfunnet elles er klare for å opne igjen når det nærmar seg 25.januar.