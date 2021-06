Stengjer barneskule

Kommunelegen i Herøy går inn for at Bergsøy skule, avdeling Borga, blir stengd som skulebygg etter dette skuleåret.

Ifølgje kommuneoverlegen er inneklimaet ved Borga ein risiko for både tilsette og elevar. Hovudbygget tilfredsstiller heller ikkje krava til universell utforming.

I 2009 blei det gitt 10 års dispensasjon for at skulen framleis kunne nyttast til skulebygg. Denne dispensasjonen er no gått ut.

No skal dei folkevalde ta stilling til korleis situasjonen skal løysast.