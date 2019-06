Stengjer 3G

Telenor er godt i gang med å stenge deler av 3G-nettet for å gi plass til meir 4G. No står Sogn Fjordane, Møre og Romsdal og delar av Trøndelag for tur. Stenginga vil gi betre kapasitet til 4G nettet, og legge til rette for utbygging av 5G.