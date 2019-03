Stenger treninger

Sportsavdelingen i Aalesunds Fotballklubb har besluttet at treninger hvor A-laget øver inn formasjon og kampplan i forkant av enkelte utvalgte serie- og cupkamper denne sesongen, vil være stengt for publikum og presse. Til helgens kamp mot Start vil formasjonstreningene onsdag og torsdag være lukket for publikum og presse, skriver klubben i en pressemelding.