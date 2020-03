Stenger tannklinikkar

For å førebyggje ytterlegare smittespreiing, har fylkeskommunedirektøren i dag bestemt å stenge dei offentlege tannklinikkane i fylket. Stenginga gjeld frå og med 13. mars og vil vare i to veker. Fylkeskommunen opplyser at det blir gitt eit tilbod om akutt tannbehandling ved beredskapsklinikkar i Ålesund, Molde, Kristiansund og Ørsta.