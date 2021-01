Stenger skule etter vasslekkasje

Åndalsnes barneskole blir stengt måndag etter ein vasslekkasje i helga. Rektor Nina Ellingseter Aandal seier at dei så langt ikkje har fått full oversikt over omfanget, men at dei stenger skulen for å rigge seg om måndag. – Det er småskulebygget som er ramma og vi jobbar med ein plan for å flytte SFO/skule over til bygget for mellomtrinnet. Dei treng no alternative lokale utanfor skulen og vi jobbar med å finne løysingar på det, seier ho. Skadeomfanget etter lekkasjen er så langt uklart.