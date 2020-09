Stenger skole om streik vedvarer

Ingen elever med ordinær skyssrett ved Fræna videregående skole kan reise med buss til og fra skolen fra mandag 28. september dersom streiken vedvarer. Det betyr at et stort flertall av elever i alle klasser ikke kommer seg til skolen, sier rektor Arne Tjelle til rbnett.no. Dette gjør at rektoren vil velge å stenge skolen dersom streiken fortsetter.