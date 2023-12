Stenger serveringsstad i Ålesund

Politiet i Møre og Romsdal har gitt pålegg om å stenge ein serveringsstad i Ålesund sentrum inntil vidare på grunn av manglande serverings- og skjenkeløyve. Pålegg om stenging er gitt etter serveringslova §20, opplyser politiet.

– Gjester som blir råka av stenginga, blir kontakta av utestaden for nærare informasjon, melder politiet. Politiet blei kontakta av Ålesund kommune om at serveringsstaden ikkje hadde løyve til å skjenke alkohol, men at det skal ha blitt gjort likevel.