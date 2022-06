Stenger sengepost i Kristiansund

Grunna eit utbrot av Covid19 på medisinsk sengepost ved Kristiansund sjukehus, så blir sengeposten stengt for besøkande fram til måndag. Ein har kome raskt i gang med handtering av utbrotet, og tiltak er sett iverk for å stanse det. Ingen av dei smitta pasientane har alvorlege symptom, og pasientane det er snakk om er isolerte. Utbrotet har ikkje konsekvens for drifta ved sjukehuset.