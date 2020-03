Stenger rådhus og innbyggartorg

Kriseleiinga i kommunen har bestemt at rådhuset i Ålesund og innbyggartorga i Brattvåg, Skodje, Steinshamn og Ørskog blir stengde for publikum frå og med no og til 1 mai om ikkje anna beskjed blir gitt. Sentralbord er ope som vanleg mandag-fredag. Ved spørsmål til koronasituasjon henvises det til kommunens heimesida og koronatelefon på telefon 70 16 40 60. Det er også mogleg å stille spørsmål om korona på e-posten: korona@alesund.kommune.no