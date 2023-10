Stenger rådhus etter truslar

Sande kommune stenger rådhuset for besøkande som ikkje har gjort avtale på førehand. Det skriv Sunnmørsposten. Årsaka er at fleire tilsette skal ha blitt utsett for grove truslar. Stenginga skjer etter råd frå politiet og gjeld frå 18. oktober.