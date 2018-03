Stenger Oppdølvegen

I dag starter gravingen til ny veg inn til det psykiatriske sykehuset på Oppdøl i Molde, i samband med byggingen av det nye fellessykehuset. Romsdal Anlegg A/S har satt opp en gangtunnel for gående og syklende over Opdølsbrua. Om fem dager stenger Oppdølvegen for trafikk og alle som skal inn på området må kjøre via Skjevikåsen.