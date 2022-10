Kristiansund sjukehus har stengt for mottak av medisinske pasientar som treng augneblikkeleg hjelp. Det melder Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Nye pasientar vil dermed bli sendt til Molde sjukehus, som er rundt 70 minutt sør for Kristiansund med bil.

– Over langt tid har det vore veldig fullt på medisinsk sengepost. No var det kome til eit punkt kor det ikkje lenger var forsvarleg å ta imot fleire pasientar, seier klinikksjef for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, Britt Rakvåg Roald.

Har ti pasientar for mykje

Sjukehuset har for tida stort overbelegg, med 40 innlagde pasientar på medisinsk sengepost.

– Det er særdeles krevjande. Vi har dimensjonert for 30 sengeplassar, då har alle eit rom eller plass det er dimensjonert for. Når det blir fleire, blir det i korridorar, daglegstover og stader det ikkje er lagt opp til at det skal vere pasientsenger.

Klinikksjef Britt Rakvåg Roald. Foto: Roar Strøm / NRK

Dei har lenge hatt ei utfordring med ferdigbehandla pasientar som Kristiansund kommune ikkje har plass til å ta imot på sjukeheimane.

Søndag kveld ligg det sju pasientar som er utskrivingsklare. Dette bidrar sterkt til situasjonen, ifølgje helseføretaket.

AMK og legevaktene er varsla om at dei som treng hjelp frå no av blir sendt til Molde til klokka 16 måndag. Tiltaket vil bli evaluert i løpet av måndagen, og kan vare lenger.

– Det er heller ikkje god plass i Molde, men der har vi sett inn fleire legeressursar til å flytte litt om på pasientar. seier Rakvåg Roald.

– Gjer det vi kan

Kristiansund kommune skal bygge ein ny sjukeheim tidlegast står klart i 2026.

– Vi gjer det vi kan, og har i mange år utvida kapasiteten vår heile tida. Seinast i sommar oppretta vi ei eiga ad-hoc-avdeling for å ta unna trykket på sjukehuset, seier kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson i Kristiansund kommune.

Siv Iren Stormo Andersson er kommunalsjef for helse og oppvekst i Kristiansund kommune. Foto: Eirik Haukenes

– Men aukar behovet for plassar, uansett kva de gjer?

– Viss vi skal fortsett å tenkje at alle som har vore på sjukehus skal i ein institusjonsseng, kjem vi aldri til å lykkast med det arbeidet, seier Stormo Andersson.