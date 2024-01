Stenger ikkje barnehage og skular

Beredskapsleiinga i Kristiansund har avgjort at dei held barnehagar og skular opne som vanleg onsdag, og at skuleskyss går som normalt. Dei har hatt møte med styresmaktene. Fylkesberedskapssjef Siri Sætre seier dette er opp til kvar enkelt kommune å bestemme. Kristiansund vil gjere ei ny vurdering kl. 17.00 på onsdag for kva dei gjer torsdagen.