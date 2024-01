Stenger grunnskulen i Ålesund

Ålesund kommune avlyser undervisninga for alle barne- og ungdomsskulane onsdag. Dei opnar likevel for at enkelte barn kan få opphald på skulen, men at foreldra då må sikre at dei kjem seg trygt til og frå skulen dersom skuleskyssen utgår. – Vi tar ei føre var-beslutning i staden for å ta unødvendige sjansar. Det kan vere fare for liv og helse, seier ordførar Håkon Lykkebø Strand til NRK.