Stenger Gråura for å fjerne is

Statens vegvesen må stenge rv. 70 mellom Gjøra i Sunndal og Lønset i Oppdal torsdag 22. mars fra klokka 0900-1110 og fra 1405-1605. Grunnen er at det skal fjernes is fra fjellskjæringene 40 meter over vegen i Gråura.