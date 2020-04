Stenger etasjar ved Bergsøy skule

Kommuneoverlegen i Herøy, Kristian Gottliebsen, har gjort vedtak om at to underetasjar ved Bergsøy skule, Borga, må stengast, skriv kommunen på sine nettsider. Fukt, dårleg inneklima og truleg vasslekkasje er årsaka til stenginga, og kommunen seier dei dermed treng to alternative klasserom til skulestart hausten 2020. Eigedomsavdelinga jobbar med å få på plass ei løysing så raskt som råd, opplyser dei.