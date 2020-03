Stenger campingplasser og havner

Fjord kommune har vedtatt å stenge bobil- og campingplasser, utleiehytter og gjestehavner for overnatting for de som ikke har fast bostedsadresse i kommunen. Det skriver ordfører Eva Hove på Facebook. Hun sier at dette er gjort ut i fra ei smittefaglig vurdering. Stenginga gjelder til over påske.