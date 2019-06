Stenger Atlanterhavsvegen

Frå klokka 07.00 i dag blei Atlanterhavsvegen stengt, med moglegheiter for kolonnekøyring ved nokre høve. Grunnen er filminnspeling. Det har sidan i går kveld vore strengt vakthald på den populære vegen. Mange vakter har sjekka at folk ikkje har overnatta ved vegen. Under kolonnekøyringa i dag vil vaktene følge nøye seg med slik at bilistar ikkje stoppar opp for å ta bilete. Det er truleg scener til den komande James Bond-filmen som blir spelt inn på Atlanterhavsvegen.