Stenger alle trafikkstasjoner

Statens vegvesen stenger alle sine trafikkstasjoner på grunn av korona-situasjonen. Stengingen starter allerede torsdag og fra fredag av vil alle være stengt. – Det betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen slik som for eksempel førerprøver, teoriprøver og hallkontroller som er planlagt i dag og i morgen fredag 13. mars er avlyst, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.