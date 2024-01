Stengd veg

Fylkesveg 5890 i Dalsfjorden i Volda blir stengd i fleire dagar. Eit steinskred har ført til at vegen har vore stengd sidan 29. desember. No har ein geolog undersøkt området og konklusjonen er at det er stor fare for nye steinsprang. Dette blir eit vanskeleg arbeid der mannskap må flygast opp i fjellet i helikopter og deretter klatre nedover fjellsida for å fjerne steinar. Arbeidet med dette tek til så snart fjellsikringspersonell er på plass, melder fylkeskommunen. Etter planen skal vegen opnast i veke 2, men det er uvisst kor lang tid arbeidet med skred-ryddinga kjem til å ta.