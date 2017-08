Sten Grytebust med i troppen

Sten Grytebust er en av tre keepere som er tatt ut til VM-kvalifiseringskampene mot Aserbajdsjan og Tyskland i starten av september. Landslagssjef Lars Lagerbäck sa under pressekonferansen at grunnen er at Grytebust har gjort en god innsats for sitt nåværende lag Odense BK i Danmark. Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er ikke med.