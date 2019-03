Stemte ned Romsdalsaksen

Et forslag om å få utredet Romsdalsaksen som en alternativ kryssing av Romsdalsfjorden ble nedstemt under fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Arbeiderparti. I Nasjonal transportplan ligger Møreaksen inne, men det alternativet har møtt motstand. Forslaget ble avvist med et klart flertall. Før votering advarte fylkesleder Per Vidar Kjølmoen (til høyre i bildet) mot å rote det til gjennom å kreve en tilleggsutrednng.