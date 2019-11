Stemte for utredning mot Trøndelag

Kommunestyret i Aure stemte onsdag for utredning mot Trøndelag. Det skriver Tidens Krav. Politikerne vil ifølge avisa ha en folkeavstemning tidligst senest 2023. Det ble også bestemt at arbeidet starter på politisk nivå. Under debatten ble det blant annet nevnt at Aure har mange felles næringsinteresser nord for fylkesgrensa, og det ble snakket om helseforetakets økonomiske situasjon.