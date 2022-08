Stemnar banken etter millionlån

I dag startar rettsaka mellom eit ektepar i Molde og Sparebank 1 SMN. Ekteparet hevdar banken har gitt dei lån på over sju millionar kroner, meir enn ti gongar meir enn inntektene deira. Ekteparet klarer på ingen måte å betale tilbake det dei skuldar, og meiner banken burde skjønt det. Bankane har strenge reglar for kor mykje pengar dei kan låne ut til folk, og paret hevdar banken har brote fleire reglar. No krev dei å få sletta deler av lånet.