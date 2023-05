Ismail (23) kan stemme for første gang: – Det er fantastisk

Det er de lokale sakene som i størst grad påvirker hverdagen til folk.

Likevel er det færre som stemmer ved kommunestyre- og fylkestingsvalg enn ved stortingsvalg, ifølge SSB. Dette òg til tross for at flere har mulighet til å stemme.

Til høsten er det nytt lokalvalg, og Ismail Niyomugabo ser frem til å endelig kunne stemme.

Det kunne hun ikke ved stortingsvalget fordi hun ikke har norsk statsborgerskap, men statsborgerskap er ikke et krav i lokalvalget.

– Jeg skal stemme for første gang. Det er fantastisk, sier Niyomugabo med et stort smil om munnen.

Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg? Ekspandér faktaboks For å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må du: Norske statsborgarar: Være, eller ha vært, registrert bosatt i Norge

Ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret

Ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53. Nordiske borgarar: Være registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret

Ha fylt 18 innen utgangen av valgåret

Ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53. Andre utenlandske statsborgere: Være registrert bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen

Ha fylt 18 innen utgangen av valgåret

Ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53. Kilde: Valgloven

Kaltouma Yahia har nylig fått norsk statsborgerskap, men har likevel bodd lenge nok i Norge til at hun kunne ha stemt ved årets lokalvalg. Stemmeretten er noe hun setter stor pris på. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Aldri hørt om stemmerett før

Også Kaltouma Yahia, som flyttet fra Sudan til Norge, skal stemme for første gang.

– Første gang jeg i det hele tatt hørte om stemmerett, frihet og likhet var i Norge, sier 34-åringen.

Men verken Yahia eller Niyomugabo, som er elever ved Molde voksenopplæringssenter, vet hva de skal stemme ennå.

Yahia synes det er vanskelig å finne informasjon om de forskjellige partiene.

– Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet og Høyre... Det er mye forskjellig. Det er vanskelig for meg å vite hva jeg skal stemme, sier Yahia.

– Burde inviterere politikere hit

Heldigvis er det ennå noen måneder til valget, så elevene har tid til å lære mer. Og i midten av august starter valgundervisninga på skolen.

Bjørn Audun Bye er en av lærerne ved Molde voksenopplæringssenter. De aller fleste av elevene hans synes det er veldig spennende og interessant, men også vanskelig.

Bjørn Audun Bye, allmennfaglærer ved Molde voksenopplæringssenter, gleder seg til å komme i gang med valgundervisninga. Og kanskje vil de denne gangen invitere politikere til å bidra. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Læreren forklarer at det er særlig utfordrende å gi informasjon om de ulike politikerne som stiller til valg.

– Kanskje vi burde være flinkere til å invitere politikere hit til skolen så de kan presentere seg selv, og selv snakke om hva partiene står for.

Det ønsker også Niyomugabo. Hun synes det er vanskelig å finne ut hva de forskjellige kandidatene står for.

– Det hadde vært bedre for meg at de kunne kommet og presentert det for oss, sier 22-åringen.

Forskjell i kommunene

At man kan stemme og engasjere seg politisk er en selvfølge for mange.

Men kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier man må huske på at det nødvendigvis ikke er sånn for de som har flyttet hit fra et annet land.

Derfor er det viktig at man når ut til alle med informasjon om valget og stemmeretten man har:

– Det håper jeg vi kan gi god informasjon om. Der har blant annet Valgdirektoratet en viktig oppgave, men som selvsagt òg den enkelte kommunen har et stort ansvar for.

Vil ta turen til voksenopplæringa

Torgeir Dahl (H), ordfører i Molde kommune, er enig i at man som politiker burde være flinkere til å dra ut og møte de som skal stemme.

Men han sier det er like viktig å møte også de som ikke har stemmerett ennå.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Det er en samfunnskunnskap som er viktig at alle i Norge forstår, sier ordføreren.

Han sier han selv tidligere har holdt taler om valg og demokrati, og nettopp hvordan politikerne skal engasjere og informere folket om seg selv som kandidat og ens parti.

– Vurderer du å ta deg en tur på voksenopplæringa?

– Ja, det gjør jeg absolutt! Det er spennende å høre hvilke synspunkter de har. Og så merker vi at de ofte er overraska over hvor tilgjengelig vi politikere er i forhold til innbyggerne våre.

Ismail Niyomugabo og Kaltouma Yahia gleder seg begge til å bruke stemmeretten sin ved årets lokalvalg. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Yahia ser frem til å stemme, men er tydelig på èn ting:

– Først må jeg få informasjon, så kan jeg stemme, sier 34-åringen.