Steinras over Geirangervegen

Politiet melder på Twitter at det har gått et steinras over Geirangervegen i Opplendskedalen. Det har skjedd i et kjent skredområde, og steiner på om lag to meter i diameter har gått over veien.

Ifølge operasjonsleder Jens Dahl var det ikke noen folk i nærheten da det skjedde. Det var en beboer som så raset som meldte fra.

Trafikken går som normalt på stedet. Det er ikke kjent om det er noen skader på veibanen. Entreprenør er på vei.