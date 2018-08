Steinane er fjerna

På fylkesveg 40, mellom Aksneset og Lyngneset i Dalsfjord i Volda, er no steinane som har vore i vegbanen, rydda bort. Det var i dag tidleg at vegbanen var innsnevra på grunn av stein, men no har ein entreprenør rydda vegen, melder Vegtrafikksentralen.