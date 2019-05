Steg for steg

Samferdselspolitikarane i fylket ga kommunane på indre Sunnmøre eit klart signal under ei synfaring i dag. Fylkesvegen mellom Sjøholt og Viset, som også blir kalla Børdalslinja, må bli bygd trinn for trinn. Å gjennomføre Børdalslinja som eit samla prosjekt er urealistisk, seier leiar i utvalet Kristin Sørheim (Sp). Sørheim peikar på at prosjektet må vere sjølvfinansierande, og bompengebelastninga blir for stor dersom alt skal gjennomførast samla.