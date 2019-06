Steffensen: – Trist

Jarle Hauge Steffenssen, bystyrerepresentant for Miljøpartiet Dei Grøne, synest det er synd Brosundtunnelen er tatt ut av den nye bypakken. – Men vi er nøgde med pakken, og det er viktig å kome i gang no, sa Steffensen. At ein ikkje kan utsetje bypakken er eit synspunkt Steffensen deler med mange i salen.