Stefar tiltalt for vald

Ein mann i 30-åra i Molde er tiltalt for mishandling i nære relasjonar, skriv rbnett.no. Ifølge tiltalen frå statsadvokaten skal mannen gjentatte gonger ha slege sambuarens to born i heimen deira, over ein periode på eit og eit halvt år. Saka skal opp i Romsdal tingrett frå 25. februar.