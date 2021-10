Statssekretær frå Averøy

Erling Emil Laugsand blir statssekretær for den nye finansministeren, Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum. Laugsand er 32 år og kjem frå Averøy. Han har vore leiar for Senterungdomen og finanspolitisk rådgivar for stortingsgruppa til Senterpartiet.