Statsrådsbesøk om ferjeprisane

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er på besøk på Aukra i dag, for å snakke med bedrifter og privatpersonar om kva auken i ferjeprisane betyr for dei. Vidare skal dei til Molde for å diskutere saka med fylkesordførar Tove Lise Torve.