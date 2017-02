Siste post på programmet for en travel statsminister på sunnmørsbesøk, var møte med de frivillige i Ørsta Røde Kors tirsdag kveld.

– Røde Kors og frivillige organisasjoner generelt betyr enormt mye for norsk beredskap. Organisasjonene er limet vi har i lokalsamfunnet, sa statsminister Erna Solberg da hun møtte frem i Ørsta og fikk omvisning i lokalene.

Demonstrerte for Erna

Anna Smehus Staurset (16) er medlem i RØFF Ørsta. Foto: Victoria Røren / NRK

16 år gamle Anna Smehus Staurset var en av dem som hadde forberedt seg litt ekstra til å møte statsministeren. Hun er en av de eldste og dreven på hjerte- og lungeredning. Dette har hun selv lært i Ørsta Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp, RØFF, og demonstrerte villig for Solberg.

– Det er veldig nyttig å være med i en frivillig organisasjon som RØFF. Det er god kunnskap å ha med seg videre i livet, mener Staurset.

Imponert over engasjementet

Statsministeren møtte de unge ute og fikk se de ulike aktivitetene de holder på med til vanlig.

– Jeg synes det er utrolig bra at de unge engasjerer seg i Røde Kors. Det er klart det er viktig at det er god rekruttering, sa statsminister Erna Solberg under besøket.

Anna Smehus Staurset øver seg på hjertelungeredning. Foto: Victoria Røren / NRK

Økende interesse

Ørsta Røde Kors fylte 75 år i fjor, og ifølge Hege Flø i RØFF har de nesten aldri opplevd høyere aktivitet enn nå.

– Vi har en jevn økning og det er stor interesse for å være frivillig i RØFF. I dag håper vi på å få vise statsminister hva vi holder på med og hvor viktig arbeidet vi gjør er, sa hun på forhånd.

Flø ser på det som et stort kompliment at statsministeren kommer for å besøke akkurat dem.

F.v. Ole Iver Mork Kleppe og Håkon Øyhaug Moe fyrer opp i bålpanna før statsminister Erna Solberg kommer på besøk. Foto: Victoria Røren / NRK

– Enklere med redningsaksjon

Leder i Ørsta Røde Kors, Helge Vatne var også til stede under omvisningen, og innrømte at de hadde sommerfugler i magen før statsministeren kom.

– Vi har selvsagt vært nervøse. Det er nesten enklere med en redningsaksjon, fordi da har vi ikke tid til å tenke, bare handle. Men vi som skal være rustet for å takle både orkan og snøskred må vel kunne klare å hanskes med et besøk av statsministeren også, sier Vatne spøkefullt.