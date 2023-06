Sliter med å rydde opp: – Kan være Norges største avfallforurensingssak

CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

– Det er den største saken vi har vært borti, og det kan nok være den største i landet, sier Linda Aaram, miljøverndirektør hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

På Eide, et tettsted på grensa mellom Nordmøre og Romsdal, ligger en tomt som flyter over av søppel.

Titusenvis av tonn med avfall ligger strødd på tomta i Hustadvika kommune. Det kan koste over 50 millioner kroner å fjerne. Foto: Roar Strøm / NRK

Statsforvalteren mener det kan dreie seg om hele 20.000 tonn med alt fra byggematerialer og metall til klær og elektronikk.

Hva som ligger gjemt inne i de enorme haugene, vet de ikke.

Gir 3,6 millioner til plastrydding

Gjenvinningsbedriften ble pålagt å rydde allerede i 2008 og har fått flere nye frister. I november 2020 gikk bedriften konkurs og Statsforvalteren ble sittende med ansvaret.

Saken ble meldt til politiet, og er fortsatt under etterforskning.

Nå har Handelens Miljøfond gitt Statsforvalteren i Møre og Romsdal 3,6 millioner kroner for at arbeidet med å fjerne plast fra eiendommen kan starte.

Daglig leder i Handelens Miljøfond, Cecilie Lind. Foto: Handelens Miljøfond

– Vi vet at det ofte er krevende for miljømyndighetene å finne finansiering til opprydning. Derfor er vi veldig glad for å kunne bidra til at opprydninga er i gang, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

– Det er antatt at det er rundt 1000 tonn med plast på anlegget, sier hun.

Mener det er miljøgifter på avveie

Også i fjor ble det blitt bevilget penger for å fjerne avfall på tomten. Den gangen kom det fra Miljødirektoratet, og det ble fjernet nok til at de klarte å ta prøver av bakken. Disse skal gi svar på hvor mye forurensede stoff det finnes i området.

– Hva er det farligste her på eiendommen?

– Det er jo miljøgifter og farlig avfall. Det er miljøgifter på avveie, og det må vi håndtere spesielt, sier Aaram.

Det miljøverndirektøren frykter mest, er at miljøgiftene skal spre seg utenfor eiendommen.

– Er det mulig å unngå det?

– Det er målet vårt.

Mener ansvaret bør deles

Den tidligere dagelige lederen for Miljøservice Eide, skriver i en e-post til NRK at Statsforvalteren også bør ta ansvar for at ting gikk som det gikk.

– Anlegget har hatt godkjenning fra Statsforvalteren siden oppstart 2008, til slutt november 2020. Statsforvalteren har vært godt kjent med problemene hele veien, skriver han.

Videre skriver han at det per dags dato ikke er dokumentert forurensing fra anlegget til vann eller luft.

Statsforvalteren vil ikke svare på hvilket ansvar de eventuelt har i denne saken og viser til at saken er under etterforskning.

– Hvorfor fikk bedriften holde på så lenge?

Linda Aaram,miljøverndirektør for Statsforvalteren Møre og Romsdal, sier at dette er den største forurensingssaken de har hatt. Foto: Roar Strøm / NRK

– Vi har hatt evaluering, og i dag gjør vi det på en helt annen måte. Vi går mye raskere inn, og varsler tiltak, sier Aaram.

– Vi har lært noe av denne saken, legger hun til.

Kan få en prislapp på 50 millioner

Selv om Statsforvalteren har fått pengestøtte fra både Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond, mener de at det er langt fra nok.

De mener summen for å rydde og sikre området på en god måte kan komme på over 50 millioner kroner.

Og foreløpig er det er skattebetalerne som må ta store deler av regninga.

– Nå er det sånn at staten går inn og rydder, og da tar vi regninga i første omgang. Men vi har fremmet et krav til politiet om å få erstatning, sier Aaram.