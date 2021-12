Statsforvalteren åpner tilsynssak

Statsforvalteren oppretter tilsynssak mot Helse Møre og Romsdal etter at seks pasienter med grønn stær fikk alvorlige synsskader, skriver VG. Nylig avdekket avisa at Helsetilsynet aldri ble varslet om skader som følge av manglende innkalling til kontroll. For fire av pasientene medførte det betydelig redusert syn. Nå har fylkeslege Karin Müller Mikaelsen bedt helseforetaket om en rapport, med en evaluering av hva som har skjedd. Klinikksjef på Ålesund sjukehus, Elisabeth Siebke, skriver i en e-post til VG at de vil samarbeide med Statsforvalteren om tilsynet.