Statsforvaltaren granskar saka

Statsforvaltaren granskar no saka etter at ei gravid kvinne blei sendt til sjukehuset i Kristiansund, der fødeavdelinga er permanent stengt, skriv VG. Kvinna var kritisk tidleg i svangerskapet då ho blei henta på ei adresse i Kristiansund. Ho hadde då fødselsrier, og barnet blei født etter ankomst sjukehuset, men livet til barnet sto ikkje til å redde, skriv Tidens Krav. Fylkeslegen ber no mellom anna om å få lydlogg og dokumentasjon frå AMK.