Statsadvokat henlegger Bingsa-saka

Statsadvokat Magne Nyborg har nå besluttet å henlegge saka mot Bingsa-sjefen, skriver Sunnmørsposten. Etter at Sunnmørsposten avslørte at OK Entreprenør AS hadde jobbet uten å fakturere hjemme hos Bingsa-sjefen, gikk rådmann i Ålesund kommune, Astrid Eidsvik, til korrupsjonsanmeldelse. – Vi henlegger saka av hensynet til bevisets stilling, sier Nyborg til avisen.