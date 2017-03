Bellona-leder Frederic Hauge varsler at de vil klage på henleggelsen etter at politiet glemte saken, der Statoil ble siktet for å ha sluppet ut over 3 000 tonn kjemikalier fra Njord-plattformen.

– Dette er en komplett farse. Det føyer seg desverre pent inn i rekken av tidligere miljøkrim-saker vi har anmeldt. Det er svært påtakelig hvordan politiet unnlater, eller glemmer, å ta tak i saker som handler om miljøkriminalitet, tordner Hauge.

Statsadvokaten ber om redegjørelse

Utslippene fra Njord-plattformen varte i en periode på sju år, og til sammen ble det sluppet ut 3.245 tonn. Nå er saken foreldet og blir henlagt, men Statsadvokaten har bedt om en redegjørelse, skriver Teknisk Ukeblad.

Både Bellona og Miljødirektoratet anmeldte saken. Politiadvokat Elisabeth Fiksdal i Møre og Romsdal politidistrikt opplyser at saken ble oversendt Statoil, men at politiet aldri fikk noen bekreftelse. Ifølge Fiksdal glemte politiet å følge opp saken med Statoil da de ikke hørte noe mer.

– Ja, du kan vel egentlig si det sånn, sier hun.

Kraftig kritikk

Rogalands statsadvokatembeter har levert et skriv med kraftig kritikk av Møre og Romsdal politidistrikt.

– Den lange liggetiden i saken er kritikkverdig. Jeg ber derfor om en skriftlig redegjørelse for den behandling saken har fått, herunder hvilke vurderinger som ble gjort, skriver statsadvokat Asbjørn Eritsland.

Pressetalsmann Morten Eek i Statoil opplyser at selskapet ikke kjenner til noen siktelse.

– Vi mottok nylig beskjed om at saken er henlagt ut fra bevisets stilling, sier pressetalsmann Morten Eek.