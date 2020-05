Statkraft bur seg på storflaumen

Statkraft bur seg ved å tappe ned kraftmagasina på Nordmøre for å dempe flaumen i vassdraga i fylket. Dei rekordstore snømengdene i fjellet gjer at faren aukar for skadeflaum. – Våre snømålingar stadfestar at det er usedvanleg mykje snø i fjellet og betydeleg meir enn normalt. Vi gjer det ytste for at det er plass i magasina og har gradvis tappa ned vannkraftmagasina, samtidig som kraftproduksjonen blir ivareteke, sier Arild Gjerdevik, kraftverkssjef for Aura i Statkraft i ei pressemelding. I Møre og Romsdal har dei spesielt fokus på å få ned magasina i Aura og Trollheims-reguleringane, dei trur likevel at restvassføringa i Surna gi betydeleg vassføring og flaum. Seinare på sommaren vil magasina bli fylte og kan gi overløp, ifølgje prognosane til Statkraft Dei vil følgje situasjonen nøye og vil vurdere førehandstapping frå magasina.