Staten vil forby å ta ut torv frå myr

I eit brev til Klima- og miljødepartementet tilrår Miljø-direktoratet å forby all torvuttak frå myr. Stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad seier SV er glade for at det kan kome eit forbod. – Vi har hatt dette i vårt alternative budsjett i mange år, seier Kjerstad.