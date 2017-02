Staten må ta styringa

Statens vegvesen meiner staten må ta over styringa for planlegging av Møreaksen og Hafast. Det vil innebere at regjeringa godkjenner planen, medan kommunane saksbehandlar og gir råd. I ei pressemelding skriv dei at dette er viktig for å sikre ein rask planprosess for prosjekt som er viktige nasjonalt. Dei meiner dette også bør gjelde to andre større vegprosjekt