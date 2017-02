Starter nytt parti

Roy-Olav Holten og Geir Nordli, som nylig ble ekskludert fra Fremskrittspartiet, er med på å starte fylkeslag av det nyoppstartede partiet Helsepartiet. Helsepartiet ble startet i januar, og vil jobbe for for bedre løsninger i helse- og omsorgssektoren. Roy-Olav Holten sier til Tidens Krav (krever abbo.) at dette ikke er det nye Frp i Kristiansund, men ett part som skal jobbe for å gi folk helsetrygghet og nærhet.