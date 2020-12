Starter nytt år med hjemmeskole

Atlanten videregående skole i Kristiansund starter den første uka i det nye året med hjemmeundervisning. Det er klart etter et møte mellom fylkeskommunen, rektor ved skolen og kommuneoverlegen i dag. Et smitteutbrudd ved Atlanten videregående skole har skapt en krevende situasjon for kommunen. Kommuneoverlege Askill Sandvik sier det har vært et godt samarbeid mellom kommunen og skolen og tiltakene har begynt å virke. Men ut fra en totalvurdering velger vi å ha hjemmeskole den første uka, sier rektor Trond Hjelle.