Starter ny organisasjon

Initiatvitakerne bak facebookgruppa «Protest mot økte ferjetakster» starter nå opp interesseorganisasjonen «Ferjeaksjonen Møre og Romsdal». Talsmann Joachim Orvik sier skuffende lite har skjedd når det gjelder billttprisene, og de kommer nå med fem krav til politikerne. Et at kravene er at ferjetakstene halveres over hele landet.