Starter arbeidet med industripakke

Regjeringa jobber på spreng for å få plass en industripakke i slutten av mai, sier næringsminister Iselin Nybø. Den maritime industrien har store forventninger til denne pakken. Nybø sier hun ikke kan si noe konkret om hva som vil bli presentert i pakken - rett og slett fordi arbeidet med pakken ikke har kommet i gang. – Frem til nå har vi snakka med ulike bransjer og bedrifter og fått masse gode innspill til hva som må til for at Norge må komme seg ut av denne krisen. Nå skal vi som regjering begynne diskusjonen om hva vi skal prioritere, sier Nybø.