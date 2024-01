Startar tilsynssak

Statsforvaltaren opprettar ei tilsynssak mot ei kvinne, som er mistenkt for CV-juks. Det skriv Sunnmørsposten.

Kvinna i 30-åra fekk nesten jobb i Sula kommunen, då dei merka at noko ikkje stemte. Det viste seg at ho tidlegare har jobba som lege utan lisens i to andre kommunar i Noreg. Begge stader har ho mista jobben, og vedkomande har også blitt politimeldt.

I etterkant av dette sende Sula kommune eit brev til Statsforvalteren om at dei var bekymra for at kvinna kom til å halde fram med å søke på jobbar ho ikkje var kvalifisert for.